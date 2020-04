Heuver Banden zur Tire Cologne: „Die Absage schmerzt“

Auch bei Heuver Banden hatte man sich in den vergangenen Monaten bereits intensiv auf die geplante Tire Cologne vorbereitet. Dass diese nun ausfallen muss, dafür habe man natürlich vollstes Verständnis, auch wenn „die Absage schmerzt“, wie Helmut Haak dazu gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betont. Bei Heuver Banden hatte man sich bereits „auf die wertvollen wie unterhaltsamen Gespräche mit vielen unserer Kunden und auch sicher wieder einigen interessanten Neukunden“ gefreut, so der Account Manager mit Verantwortung für Süddeutschland und die Schweiz sowie für das OE-Geschäft mit Lkw-Reifen weiter. Man habe in Köln nicht nur wichtige Produkte aus dem breiten Sortiment an Nutzfahrzeugreifen zeigen, sondern den Kunden im Fachhandel auch das eine oder andere „strategische Angebot“ unterbreiten wollen.

