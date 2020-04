Yokohama vermarktet Rennreifen über Boes Motorsport

Yokohama hat seinen Kreis der offiziellen Motorsport-Fachhändler durch Boes Motorsport erweitert. Inhaber Horst Boes verfüge über langjährige Erfahrung in seinem Metier und sei daher ein kompetenter Ansprechpartner in allen Technikfragen inklusive Reifen-Setup, heißt es beim Reifenhersteller. Die Werkstatt von Boes steht in Kempenich, unweit des Nürburgrings. Boes biete ein breites Angebot an Fahrzeugumbauten für Rennstrecke und Straße an. cs