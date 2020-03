Agrartechnik-Umfrage zum Thema (Landwirtschafts-)Reifenmontage

Die Zeitschrift Agrartechnik hat eine Onlineumfrage gestartet, bei der es darum geht, welche Rolle die Montage bzw. die Reparatur von Reifen für Traktoren, Erntemaschinen und landwirtschaftlich genutzten Anhänger bei den Lesern des Blattes spielt. Eine Teilnahme daran ist möglich über den Link www.agri-experts.de/c/r/reifenmontage, wobei unter anderem abgefragt wird, wie viele Reifen pro Jahr der jeweilige Landmaschinenfachbetrieb überhaupt montiert, wie Montage-/Reparaturdienstleistungen verrechnet werden (pauschal, nach Aufwand etc.) oder ob in den vergangenen zehn Jahren eine Montiermaschine angeschafft wurde und welche Kriterien bei einem eventuellen Kauf von Wichtigkeit waren. Fürs Mitmachen bei der Umfrage, deren Ergebnisse in der Agrartechnik-Ausgabe 5/2020 veröffentlich werden sollen, können Teilnehmer im Anschluss daran ein kostenloses Probeheft aus verschiedenen der im Deutschen Landwirtschaftsverlag (DLV) erscheinenden Titel auswählen. cm