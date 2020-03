In China sieht man, was dem Reifenmarkt in Europa noch bevorsteht – Michelin-Zahlen Michelin hat aktuelle Zahlen zu den jüngsten Entwicklungen der weltweiten Reifenmärkte bis einschließlich Februar veröffentlicht. Darin ablesen lässt sich der dramatische Effekt der globalen Corona-Krise auf die Reifenhersteller und ihre Verkäufe (Sell-in), der China und dem chinesischen Reifenmarkt bereits das zugefügt hat, was Europa und dem europäischen Reifenmarkt – so muss man die Michelin-Zahlen wohl interpretieren – erst noch bevorsteht. Hier lesen Sie mehr zum Thema …



