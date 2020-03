Kann die Tire Cologne im Juni stattfinden? – Koelnmesse bezieht Stellung

Allerorten werden dieser Tage Messen abgesagt. Die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin, die Internationale Handwerksmesse IHM in München, der Genfer Automobilsalon und auch die Internationale Eisenwarenmesse Köln – all diese Messen finden als Reaktion auf den weltweit sich immer schneller ausbreitenden Coronavirus nicht statt. Wie steht es in diesem Zusammenhang aber um die Reifenmesse The Tire Cologne, die die Koelnmesse vom 9. bis 12. Juni 2020 in Köln stattfinden lassen will? Auf Anfrage hat die Messegesellschaft der NEUE REIFENZEITUNG nun ein Statement zukommen lassen und damit Klarheit geschaffen – zumindest für den Moment.

