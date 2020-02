Wheelworld baut seinen Vertrieb im Süden weiter aus

Seit Anfang des Jahres verstärkt Fabian Lepschy die Vertriebsaktivitäten des Räderherstellers Wheelworld. Als neuer Regionalleiter Süd betreut Lepschy von nun an insbesondere Kunden im süddeutschen Raum sowie in Österreich und der Schweiz, „um den Wachstumskurs der Wheelworld GmbH weiter voranzutreiben“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Fabian Lepschy stelle „mit seiner Erfahrung und seiner Branchenkenntnis im Reifen- und Felgengeschäft eine Bereicherung für das Unternehmen dar und wird Wheelworld mit seiner gleichnamigen Marke sowie der Premiummarke Axxion zukünftig tatkräftig unterstützen“, so das in Ilsenburg (Harz) ansässige Unternehmen abschließend. ab