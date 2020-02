Kraiburg Austria legt Profilliste und AIS neu auf

Auf vielfachen Kundenwunsch hin hat Kraiburg Austria seine Profilliste erneut optimiert; sie sei damit jetzt „noch effizienter in der Handhabung“. Die 21 Top-Seller des Sortiments sind weiterhin ausführlich am Anfang beschrieben, untergliedert für Bus, Mixed Application, Trailer und Traktion und angereichert mit erweiterten Informationen zu Treibstoffeffizienz, Wintertauglichkeit und Einsatz auf nassen Fahrbahnen. Zusätzlich werden diese Profile nun auch in der Gesamtübersicht der Laufstreifen aufgeführt. Außerdem hat der Materialanbieter nach einigen Jahren das sogenannte Application Information System (AIS) wieder in Printform aufgelegt.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login