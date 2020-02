Reifenhersteller Nexen veröffentlicht Sommerpreisliste 1/2020

Der koreanische Reifenhersteller Nexen Tire hat seine neue Sommerpreisliste 1/2020 veröffentlicht. Die aktuelle KB-Liste soll den Partnern des Unternehmens einen Überblick über dessen aktuelle Produktpalette an Sommerprofilen für Pkw, SUVs/4×4-Fahrzeuge und Vans geben inklusive des verfügbaren Dimensionsspektrums und eben der Preise. Interessenten können sie ab sofort herunterladen unter www.nexentire-b2b.com oder per E-Mail an die Adresse marketing.nte@nexentire.com anfordern. cm