Harjeev Kandhari klagt: Hatte Vacu-Lug „tatsächlich keinen Wert“?

Auf dem britischen Runderneuerungsmarkt bahnt sich ein Rechtsstreit an, bei dem es um immerhin 7,2 Millionen Pfund (8,6 Millionen Euro) geht. Wie es dazu auf der Plattform Law360 heißt, verlange das Unternehmen Grantham Capital Ltd., hinter dem die Zenises-Gruppe und deren Inhaber Harjeev Kandhari stehen, den entsprechend bereits für Vacu-Lug Traction Tyres Ltd. überwiesenen Kaufpreis nebst Schadenersatz zurück und führt zur Begründung schwere Vorwürfe an.

