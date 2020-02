Stahlgruber startet Leistungsschau-Saison 2020

Stahlgruber zeigt auch 2020 wieder die neuesten Technik-Trends und die wichtigsten Entwicklungen in der Werkstatt. Über 200 Aussteller sind auf den Leistungsschauen vertreten. Themen werden die Kalibrierung von Fahrassistenzsystemen, Wartungsarbeiten an Elektrofahrzeugen und Fehlerdiagnose und Reparatur von Luftfahrwerken sein. Termine in 2020: München vom 21. bis 22. März, Chemnitz vom 4. bis 5. April, Sindelfingen vom 17. bis 18. Oktober und Nürnberg vom 14. bis 15. November. cs