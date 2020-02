Kumho Tyre wird für sein Design ausgezeichnet

Kumho Tyre ist für seine beiden Profile Majesty 9 Solus TA91 und WinterCraft Wi51 vom International Design Forum in Hannover mit dem iF Design Award ausgezeichnet worden. Der „Kumho Majesty 9 Solus TA91“ ist ein Ultra-High-Performance-Reifen, der vorwiegend für den US-amerikanischen Markt entwickelt wurde und nicht in Europa angeboten wird. Der „Kumho WinterCraft Wi51“ist ein Winterreifen für den vornehmlichen Einsatz in Skandinavien und Russland. Der „Kumho Majesty 9 Solus TA91“ hatte bereits vor Kurzem einen Design-Preis gewonnen. cs