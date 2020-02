Y1-Rad von Axxion ist jetzt auch in Gold zu haben

Das Axxion-Y1-Rad hat Zuwachs bekommen. War das einteilige Aluminiumrad aus dem Hause Wheelworld bisher in den Varianten Race Silber lackiert und Schwarz glänzend lackiert angekündigt, wird es ab Frühjahr auch in Gold glänzend lackiert zu haben sein. Alle drei Varianten haben ein hochglanzpoliertes Felgenbett und sind in den Dimensionen 9×20, 11×20, 9×21 und 11×21 erhältlich. cs