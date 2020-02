Michelin gibt sich einen weltweit tätigen Konzernbetriebsrat

Michelin erhält einen weltweit tätigen Konzernbetriebsrat. Wie der französische Reifenhersteller mitteilt, habe man nun mit dem internationalen Gewerkschaftsverband IndustriALL mit Sitz in Genf (Schweiz) ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Florent Menegaux, Chief Executive Officer der Michelin-Gruppe, sieht wichtige Aufgaben bei der neuen Arbeitnehmervertretung, deren 50 Mitglieder sich in wenigen Wochen erstmals in Clermont-Ferrand treffen sollen.

