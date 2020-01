CMS weiter Sponsoringpartner des Driftsportlers Maxi Grimm

Der Räderhersteller CMS freut sich eigenen Worten zufolge, auch weiterhin als Sponsoringpartner von Maxi Grimm zu fungieren. Zumal der Driftsportler in der Saison 2019 so einige Erfolge hat einfahren können. Bei der Driftkings International Series kam er sowohl als Erster in Budapest (Ungarn) als auch mit einem zweiten bzw. dritten Platz in Oschersleben (Deutschland) und Greinbach (Österreich) jeweils aufs Podium, sodass es in der Gesamtwertung für den zweiten Rang reichte. Vize wurde er zudem bei der deutschen Drift-United-Meisterschaft, wobei Grimm bei diversen anderen Drift-Rennen jeweils genauso vorne mit dabei war. cm