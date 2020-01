Versammlung der Reifeninnung Bayern-Sachsen am 2. März in München

In seiner Funktion als Geschäftsführer der Landesinnung des bayerischen und sächsischen Vulkaniseur- und Reifenmechanikerhandwerks hat Yorick M. Lowin deren Mitglieder auch im Namen von Obermeister Michael Immler und dessen Stellvertreter Falk Müller zur nächsten Versammlung am 2. März in München eingeladen. Wer bei der Zusammenkunft in den Räumlichkeiten der Stahlgruber-Stiftung in der bayrischen Landeshauptstadt mit dabei sein möchte, kann sich bis zum 19. Februar in der beim Bonner Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) angesiedelten Innungsgeschäftsstelle anmelden. Wer bei dem Treffen spezielle Themen behandelt wissen will, kann auf demselben Wege bis 14. Februar eine entsprechende kurze Rückmeldung geben. Die Tagesordnung soll nach diesem Stichtag dann versandt werden. cm