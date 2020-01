Pirelli setzt mit Driver auf die „Kompetenz unseres Händlerbeirats“

Wie kann der Aufenthalt in einem Reifen- und Kfz-Servicebetrieb für Kunden zu einem in jeder Hinsicht positiven Erlebnis werden? Eine „überzeugende Antwort“ darauf wollen die Mitglieder des Driver-Händlernetzwerks geben. Charakteristisch für eine Driver-Niederlassung sei „seine konsequente Premium-Ausrichtung“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Pirelli Deutschland. Sie gelte für das Produktportfolio, die Serviceleistungen, die Ausstattung der Werkstatt, die Beratung, die Zuverlässigkeit und nicht zuletzt für das Erscheinungsbild. „Eine stilvolle Optik sämtlicher Außen- und Innenbereiche ist ein Muss.“

