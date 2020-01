Grupo Soledad spendet über 5.000 Euro für gute Zwecke

Die spanische Grupo Soledad – gerade erst von den Lesern des in ihrem Heimatland erscheinenden Magazins Europneus zum besten Reifendistributeur 2019 gewählt – hat zwei Organisationen mit Spenden bedacht. Über 2.000 Euro kann sich MACMA (Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Aspe) freuen zur Unterstützung bei der Betreuung von Brustkrebs betroffener Frauen. Weitere 3.100 Euro gingen an AFAE (Asociación de Familiares de Personas con de Alzheimer de Elche) für die Hilfe in Familien mit als Alzheimer erkrankten Mitgliedern. cm