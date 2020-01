Winterreifen-WSV bei ATU – Rabatte in Höhe von 20 und 35 Prozent

Bei ATU scheint man mit einer Art Winterschlussverkauf (WSV) rund um Reifen für die kalte Jahreszeit den Anfang vom Ende der Winterreifensaison einläuten zu wollen. Denn aktuell wirbt die Werkstattkette, an der Michelin zu einem Fünftel beteiligt ist, mit einem 20-prozentigen Rabatt auf lagernde Winterreifen. Für ausgewählte Profile wird Kunden gar eine Ersparnis von 35 Prozent versprochen – passend zum 35-jährigen Bestehen des Anbieters. Die Aktion ist allerdings befristet vom 18. Januar bis 7. Februar. In dieser Zeit sollen Verbraucher auch im ATU-Onlineshop über die Eingabe spezieller Codes in den Genuss entsprechender Preisnachlässe kommen. christian.marx@reifenpresse.de