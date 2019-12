Vergölst will Reifen-John-Übernahme nun auch „visuell vermitteln“ – NRZ-Interview

Nachdem der Continental-Konzern die Reifen-John-Gruppe mit all ihren Standorten übernommen hat, plant der neue Eigentümer nun mehrere und zum Teil weitreichende Veränderungen, die schrittweise in Deutschland und auch in Österreich umgesetzt werden sollen; mehr dazu lesen Sie hier. Im Interview mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutert Vergölst-Geschäftsführer Lars Fahrenbach die Gründe.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login