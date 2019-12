„M-Terrain” ab Anfang 2020 zusätzlich in 20.5 R25 verfügbar

Magna Tyres baut das Lieferprogramm seiner „M-Terrain”-Produktlinie um eine zusätzliche Dimension aus. Bisher bereits in den Größen 23.5 R25, 26.5 R25, 29.5 R25, 750/65 R25, 875/65 R29 und 800/80 R29 im Markt verfügbar, soll der Reifen als E4-Profil für Radlader ab Anfang 2020 dann auch in 20.5 R25 erhältlich sein. Anbieteraussagen zufolge wird diese Größe genauso wie die Ausführung in 26.5 R25 produziert am Unternehmensstandort Hardenberg (Niederlande). cm