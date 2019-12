Continental-Tochter Vergölst erstmals Weihnachtswerbespot in Bewegtbild

Mit dem Werbespot „We wisch you a Merry Christmas“ betritt der Reifen- und Autoservicedienstleister Vergölst „neue Pfade in Sachen Marketing“. Der von der Düsseldorfer Kreativagentur T.W.O umgesetzte Videoclip werde jetzt pünktlich zur Weihnachtszeit im Kino gezeigt sowie über die sozialen Medien verbreitet, heißt es dazu in einer Mitteilung der Continental-Tochter. Das Traditionsunternehmen Vergölst will damit verstärkt eine jüngere Zielgruppe erreichen.

Was macht eine Gospelsängerin in einer Autowerkstatt? Im Videoclip der Vergölst GmbH zumindest vollbringt sie ein kleines Weihnachtswunder. Mit dem Werbefilm betritt die zur Continental AG gehörende Werkstattkette gleich in mehrfacher Hinsicht Neuland: „Wir starten zum ersten Mal eine Weihnachtskampagne in Bewegtbild. Auch dass wir mit einem Spot ins Kino gehen, ist für uns eine Premiere“, sagt Dr. Gabriele Paschek, Marketingleiterin bei Vergölst. „Wir setzen außerdem einen starken Fokus auf die sozialen Netzwerke. Mit dem Spot wollen wir die Brand Awareness insbesondere unter den 25- bis 40-Jährigen steigern.“ ab