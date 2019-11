„Total-Digital“-Aktion bei Gundlach

Vor wenigen Monaten erst hat der Raubacher Großhändler Gundlach sein Serviceangebot um „schlüsselfertige“ Webseiten für seine Handelskunden erweitert – jetzt will man die „Digitalisierung vom Handel für den Handel“ bzw. das eigene Engagement rund um die professionelle Webpräsenz seiner Kunden noch intensivieren. Anlässlich solcher Aktionen wie „Black Friday“ oder „Cyber Monday“, die derzeit allerorten und quer durch alle Branchen mit speziellen Angeboten locken, wird seitens des Unternehmens unter dem Motto „Total Digital“ auf – wie es heißt – „einmalige Preiskonditionen“ aufmerksam gemacht. Zugleich wolle man damit die eigenen Handelspartner erneut für die Gundlach-Leistungen und Produkte sensibilisieren. „Wir möchten so die Bedeutung und Wirkungskraft eines professionellen Internetauftritts hervorheben. Immer stärker bezieht der Verbraucher seine Infos wie Öffnungszeiten, Leistungsangebot oder Ortsansässigkeit von Werkstätten und Reifenfachhandel über das Internet, bevor er den lokalen Kontakt sucht oder eine Terminanfrage stellt. Daher gilt eine moderne und strategisch gute Webseite als ‚Türöffner für Läden‘. Und da wir diese aus der Handelssicht mit Fokus auf unsere Branche erstellen, sind unsere Partner mit unserem Angebot individuell und professionell in der digitalen Welt unterwegs“, sind die Raubacher überzeugt. cm