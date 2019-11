Aeolus Tyres zeigt Präsenz auf der Transport CH

Noch bis einschließlich Sonntag findet in Bern die Messe Transport CH statt. Ebenfalls in der Schweiz vor Ort dabei: Heuver Banden, exklusiver Vertriebspartner von Aeolus Tyres. Der niederländische Reifengroßhändler zeigt vor Ort am Stand seines lokalen Partners Fabag Fahrzeugtechnik vor allem Reifen aus der neuen Neo-Serie mit 3PMSF- und High-Load-Kennzeichnungen, die von „Technik neuester Stand“ zeugten, wie Heuver Banden dazu schreibt. ab