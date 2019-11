Line-up-Erweiterung: Alcar legt jetzt mit Dotz Misano Grey nach

Nachdem Alcar vor einem Jahr das neue Design Misano seiner Marke Dotz vorgestellt hatte, folgt jetzt eine Erweiterung des Line-ups. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei das Design Dotz Misano jetzt auch in der Farbgebung Grey erhältlich, die sich speziell für den Gebrauch im Winter empfehle. Das Rad ist außerdem in einer deutlich breiteren Range an Größen erhältlich, nämlich in 7,5×17, 8,0×18, 8,0×19, 8,5×19, 9,5×19, 8,5×20 und in 9,5×20 Zoll. Das einteilig gegossene Winterrad sei in seiner Fünf-Loch-Anbindung dabei mit ABE für zahlreiche Fahrzeugmodelle zugelassen. ab