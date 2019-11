Yokohama überzeugt bei SEMA-Show-Awards mit gleich drei Reifen

Im Rahmen der heute in Las Vegas endenden SEMA-Show haben die Veranstalter auch wieder ihre Awards für neue Produkte verliehen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe Yokohama mit seinem Offroadreifen Geolandar X-AT in der Kategorie „Best New Tire and Related Product“ den Award erhalten. Der japanische Hersteller hat die Jury ebenfalls mit seinen Reifen Geolandar X-CV und Advan Apex überzeugen können; beide Reifen wurde als „Runner-Up“-Produkte gewürdigt, also quasi als Zweitplatzierte. Insgesamt waren über 3.000 Produkte für Awards in 16 Kategorien eingereicht worden. ab