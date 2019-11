Stahlgruber plant Finale seiner Leistungsschauen in Nürnberg

Nachdem Stahlgruber Ende Oktober in Sindelfingen in die Herbstsaison seiner Leistungsschauen gestartet ist, bereite man sich beim Teilehändler nun auf das Leistungsschaufinale vor, das am 16. und 17. November in Nürnberg stattfinden soll. Der Zuspruch durch die Fachbesucher – knapp 4.000 waren nach Sindelfingen gekommen – belege „die Bedeutung unserer Stahlgruber-Leistungsschauen als echte Top-Events der Branche“, so Messechefin Michaela Hueber einer Mitteilung zufolge. ab