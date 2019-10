Goodyear plant „beträchtliche Verringerung bei der Anzahl der Vertriebspartner“

Zusammen mit seinem jüngsten Quartalsbericht hat Goodyear erstmals auch konkret über seine Pläne berichtet, wonach der Vertrieb in Europa rationalisiert werden soll. Was dies konkret bedeutet, erfuhr die NEUE REIFENZEITUNG auf Nachfrage in der hiesigen Zentrale der Goodyear Dunlop Tires Germany (GDTG), spielt der deutsche Markt für den US-Hersteller doch eine ganz maßgebliche Rolle für den Geschäftserfolg insgesamt, wenn man allein an die fünf Reifenfabriken hierzulande denkt. Die Pläne des Herstellers betreffen aber offenbar zunächst einmal den Handel, wo man eine „beträchtliche Verringerung bei der Anzahl der Vertriebspartner“ plant.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login