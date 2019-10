Wie sieht die Zukunft der europäischen Pkw-/LLkw-Reifenmärkte aus? – Report erschienen

Astutus Research hat in Zusammenarbeit mit unserer Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories einen Report zur Zukunft der europäischen Pkw-/LLkw-Reifenmärkte erarbeitet und veröffentlicht. Der englischsprachige Report unter dem Titel „Future Dynamics of the European PCLT Tire Industry“ bietet eine sehr detaillierte Einschätzung des europäischen Consumer-Reifenmarktes einschließlich Prognosen zur weiteren Marktentwicklung bis 2023. Der Report wurde dabei von Marktexperten recherchiert und verfasst, die in Summe auf mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Analyse der globalen Reifenindustrie zurückblicken können. Der vollständige Report ist im vergangenen Monat erschienen, ist 152 Seiten stark (PDF-Format) und bietet allein 100 Schaubilder und Diagramme. Darin enthalten sind etwa exklusive Daten zur Bewertung des Marktvolumens und zur Segmentierung des europäischen Pkw- und LLkw-Reifenmarktes inklusive einer Aufschlüsselung nach Ländern und Regionen (Westeuropa, Mitteleuropa, Russland, GUS). Außerdem thematisieren Astutus Research und Tyres & Accessories den europäischen Erstausrüstungsmarkt, Entwicklungen in Bezug auf den Vertrieb von Reifen und natürlich den unterschiedlichen relevanten Marktteilnehmer, deren Marken, Strategien und Preispositionierungen. Der Report „Future Dynamics of the European PCLT Tire Industry“ schließt mit einer umfassenden Wettbewerbsanalyse der 20 führenden Reifenhersteller in Europa. ab

Mehr Informationen zum Report sowie die Möglichkeit, „Future Dynamics of the European PCLT Tire Industry“ direkt zu bestellen, erhalten Sie hier auf der Internetseite unserer britischen Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories.