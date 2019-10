Wintersaison bei Test World wird mit zusätzlichen Prüfstrecken eingeläutet

Hatte Test World Oy im Frühjahr erst zusätzliche Indoor-Kapazitäten offiziell in Betrieb nehmen können rund um die Prüfung von Fahrzeugen und deren Bereifungen, so geht das zur britischen Millbrook Proving Ground Ltd. gehörende finnische Unternehmen nun auch mit neuen Prüfstrecken unter freiem Himmel in die Wintersaison. Aufgrund einer weiter steigenden Nachfrage seiner Kunden nehme man in Ivalo im Norden Finnlands vier Kilometer Strecke auf Schnee neu in Betrieb und erhöhe damit die eigenen Prüfkapazitäten bei winterlichen Fahrbedingungen um rund fünf Prozent, heißt es. Nunmehr sollen insgesamt rund 84 Kilometer für Fahrzeugtests auf Schnee zur Verfügung stehen. cm

