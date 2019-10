Agritechnica 2019: Heuver will landwirtschaftliche Spezialisierung beweisen

Auf der Agritechnica 2019 in Hannover (10.-16. November, Halle 3, B12) will Heuver beweisen, dass er ein echter Agrarfachbetrieb ist. Das Sortiment an landwirtschaftlichen Produkten ist riesig, und die Besucher können dies auf unterschiedliche Weise erleben. So werden viele neue Landwirtschaftsreifen von Marken wie Aeolus, Alliance, Barkley, MRL, Galileo und Pirelli am Stand gezeigt. Die Besucher können aber auch mit einer VR-Brille sehen, wie besonders groß der Bestand im Lager in Hardenberg ist.

