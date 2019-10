Nokian Tyres führt zwei neue nordische Winterreifen ein

Nokian Tyres führt zwei neue Winterreifen ein. Wie der finnische Hersteller dazu mitteilt, seien der Hakkapeliitta LT3 sowie der Hakkapeliitta R3 sowie der Hakkapeliitta R3 SUV aber „spezielle nordische Winterreifen“, die auf die Bedürfnisse der Kunden in den nordischen Länder, in Russland, Nordamerika, Japan und China hin optimiert worden seien. Die beiden spikelosen Reifen würden aber auf dem hiesigen Reifen nicht aktiv und in der Breite vermarktet werden, auch wenn ein Verkauf – insbesondere des Hakkapeliitta LT3 für alpine mitteleuropäische Regionen – sehrwohl stattfinde, heißt es dazu aus der Nokian-Tyres-Zentrale in Nürnberg. ab