Pirelli startet Winter-Promotion 2019 – Auch Händler profitieren

Pirelli startet morgen seine Winter-Promotion unter dem Motto mit „Mit Profil durch den Winter“. Bis einschließlich 15. Dezember können Endverbraucher beim Kauf von vier Pirelli-Winter- oder Ganzjahresreifen ab 17 Zoll bzw. entsprechend bereiften Kompletträdern eine „Servicekostenerstattung“ in Höhe von bis zu 50 Euro erhalten. „Dazu gehören unter anderem die Reifenmontage, der Räderwechsel, das Auswuchten, die Reifen- oder Räderwäsche, die Reifeneinlagerung und die Achsvermessung“, schreibt der Hersteller, wobei die Höhe der Rückerstattung dabei auch von der Reifengröße abhänge. Für Reifen in 17 Zoll sind es bis zu 30 Euro und ab 18 Zoll bis zu 50 Euro. Die Winter-Promotion gelte für Pkw-, SUV-, 4×4- und Vanreifen von Pirelli. Ausführliche Informationen erhielten Interessierte ab morgen auf der Aktionsseite des Herstellers unter pirelli.de/winter2019. Aber auch Reifenhändlern biete sich durch die Aktion einiges an Vorteilen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



