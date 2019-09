Österreichische Bridgestone-Niederlassungs verlost Olympiareise

Wer mindestens 18 Jahre alt und in Österreich wohnhaft ist, kann an einem Bridgestone-Gewinnspiel teilnehmen, bei dem der Reifenhersteller als offizieller Partner der Olympischen Spiele 2020 in Tokio eine Reise zu der sportlichen Großveranstaltung kommendes Jahr in Japan verlost. Inklusive Hin-/Rückflug, vier Übernachtungen vor Ort und Eintrittskarten zu den Wettkämpfen soll das Ganze einen Wert von über 10.000 Euro haben. Aufgelegt worden ist das Gewinnspiel als Teil der Kampagne „Verfolge Deinen Traum. Egal was kommt.“ anlässlich des österreichischen Tages des Sports. Dabei hat die in Wien ansässige Niederlassung Österreich von Bridgestone Europe als deren Veranstalter für die Teilnahme an der Verlosung eine entsprechende Website unter www.road2tokio.at eingerichtet hat. Dort lassen sich auch weitere Informationen zu alldem finden. cm