Wenzel Industrie fasst Logistik in Lilienthal zusammen – Außenlager schließt

Der Industriereifenspezialist Wenzel Industrie GmbH will seine Aktivitäten künftig am Standort Lilienthal bei Bremen zusammenfassen. Neben dem Verkauf, der Verwaltung und den Werkstätten hat Wenzel Industrie in dem Zusammenhang vor Ort jetzt ein neues 5.000 Quadratmeter großes Zentrallager bezogen. Im Rahmen dieser Neuausrichtung werde die Zweigniederlassung in Ostrau unterdessen zum Jahresende geschlossen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login