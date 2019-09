Sechs Neumarkter Jugendmannschaften mit Reifen-Lorenz-Trikots ausgestattet

Reifen Lorenz hat sein Versprechen eingelöst, alle Neumarkter Jugendmannschaften, die an einem Gokart-Event des Unternehmens teilgenommen haben, einen kompletten Trikotsatz zu spendieren. Zu den jeweiligen Saisonstarts haben Günter Oberhofer und Martin Lederer als Reifen-Lorenz-Verkaufs- respektive -Marketingleiter insgesamt sechs Mannschaften entsprechend ausgestattet. In neuer Spielkleidung antreten können nun der 1. FC Deining (Fußball, D-Junioren), BSC Woffenbach (Fußball, D-Junioren), DJK-SV Berg (Handball, C-Juniorinnen), FSV Berngau (Fußball, C-Junioren), JFG Neumarkt (Fußball, C-Junioren) und die Neumarkt Vampires (Handball, D-Junioren). „Wir freuen uns, dass wir in der Neumarkter Jugendförderung einen kleinen Beitrag leisten konnten. Wir wünschen allen Mannschaften viele erfolgreiche Spiele mit den neuen Trikots“, sagt Reifen-Lorenz-Geschäftsführer Hermann Lorenz. Für ihn ist es eigenen Worten zufolge eine Herzensangelegenheit, den Jugendsport in und um Neumarkt zu unterstützen, wo der Reifenhändler seit März eine Filiale betreibt. cm