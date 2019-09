Zweiradneuzulassungen: Weiterhin „heiße Zahlen“

Laut dem Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) haben auch die sogenannten Hundstage nicht zu einem Nachlassen des Runs auf motorisierte Zweiräder geführt. Insofern ist Stand Ende August bzw. zum Beginn des meteorologischen Herbstes (1. September) der Neuzulassungsstatistik je nach Fahrzeuggattung ein mehr oder weniger deutliches Plus zu entnehmen. Mit gut 96.500 Maschinen kamen in den ersten acht Monaten des Jahres ziemlich genau zwischen vier und fünf Prozent mehr Krafträder neu auf bundesdeutsche Straßen als im selben Zeitraum des Vorjahres, während über 14.000 Kraftroller sogar einem gut 23-prozentigen Zuwachs entsprechen. An Fahrzeugen mit einem Hubraum bis maximal 125 Kubikzentimetern finden sich knapp 15.900 Leichtkrafträder bzw. 12.500 Leichtkraftroller in der aktuellen IVM-Statistik. Dies kommt einem Nachfragewachstum von über 13 respektive fast sieben Prozent gleich. Alles in allem wurden mit einschließlich August 138.900 motorisierte Zweiräder neu zugelassen in Deutschland und insofern über sieben Prozent mehr als bis zum selben Zeitpunkt 2018. christian.marx@reifenpresse.de