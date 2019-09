Emigholz-Filialleitertagung bei Apollo Vredestein

Als langjähriger Vermarkter von Vredestein-Ackerschlepperreifen und Traxion-Partner der ersten Stunde lag es für Emigholz nahe, im Rahmen einer Werksbesichtigung bei Apollo Vredestein dort auch die halbjährliche Filialleitertagung stattfinden zu lassen. Auch die Emigholz-Geschäftsführung nahm an der zweitägigen Veranstaltung in Enschede teil: „Die zwei Tage in den Niederlanden haben mir und meinem Team sehr gut gefallen“, so Christian Emigholz. „Besonders interessante Eindrücke haben wir von der Herstellung von AS- sowie Pkw-Reifen mitgenommen.“ ab