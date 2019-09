Apollo Tyres führt neuen SUV-/4×4-Reifen Apterra AT2 ein

Apollo Tyres erweitert sein SUV- bzw. 4×4-Line-up. Wie der indische Hersteller mitteilt, werde der neue grob profilierte Apollo Apterra AT2 – eine Gemeinschaftsentwicklung der beiden F&E-Zentren in Enschede und Chennai – jetzt in 14 Größen eingeführt. Allerdings habe der Hersteller aktuell nicht den Plan, den Reifen auch in Europa einzuführen, wie es dazu aus der Europazentrale von Apollo Vredestein in Amsterdam heißt. ab