Vier Azubis starten bei RSU ins Berufsleben – „In den Arbeitsalltag integriert“

Anfang des Monats haben vier junge Menschen ihre Berufsausbildung bei der RSU GmbH begonnen. Während drei von ihnen an den Standorten St. Johann-Würtingen und Ulm ihre dreijährige Ausbildung zum neu entstandenen Beruf des Kaufmanns im E-Commerce absolvieren, soll ein vierter das Produktmanagement als dualer Student im Studiengang Wirtschaftsinformatik unterstützen, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Neuen seien dabei von Tag eins an „in den Arbeitsalltag integriert“.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login