Maxxis bringt Premitra All Season AP3 in zwei Versionen heraus – „Umfangreichste Lieferpalette“

Maxxis stellt seinen neuen Ganzjahresreifen Premitra All Season AP3 vor. Wie Maxxis International dazu berichtet, sei der Reifen „ein vollkommen neu entwickeltes Ganzjahresprofil mit modernstem Profillayout und optimierter Gummimischung, das in zwei Varianten erhältlich ist“, und zwar für Pkws wie auch für SUVs. Das Line-up des neuen Maxxis-Allrounders ist dabei beträchtlich; der Hersteller sieht den neuen Premitra All Season AP3 dabei als „technisch ausgereifte Weiterentwicklung aus dem erfolgreichen Maxxis-Ganzjahresreifensegment“. Die Details der Maxxis-Produktinitiative.

