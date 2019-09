Ronal präsentiert weltweit erstes geprüftes einteiliges 3D-gedrucktes Aluminiumrad

Die Ronal Group zeigt auf der diesjährigen IAA in Frankfurt am Main eine absolute Weltpremiere: Das geprüfte einteilige, additiv gefertigte Rad „SLM Concept Wheel“ aus Leichtmetall. Das Konzeptrad wurde von der Ronal Technologie GmbH, dem Innovationszentrum der Ronal Group in Forst (Deutschland), entwickelt und umgesetzt. Das im 3D-Drucker hergestellte, einteilige Rad aus Aluminium-Leichtmetall (AlSi10) wiege etwa fünf Kilogramm und verfüge über eine Radlast von 515 Kilogramm.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login