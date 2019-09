Promotiontour in Sachen Vredestein-Winterreifen startet

Auch in diesem Jahr ist die Reifenmarke Vredestein wieder auf Promotiontour rund um die Winterprofile in ihrem Produktprogramm. In den kommenden sechs Wochen werden demnach bundesweit 130 Händler besucht. Bei alldem soll der Fokus auf dem „Wintrac Pro“ liegen. Doch abgesehen von entsprechendem Material für den Point of Sale habe das Team bei seinem Roadtrip für die Betriebe auch wieder einen kleinen Snack für die stressige Zeit im Winterreifengeschäft dabei, heißt es. cm