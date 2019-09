Aerodynamisch stark: Das neue Borbet TX-Rad auf der IAA

Das Rad der Zukunft muss den hohen Ansprüchen an Design, Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit gerecht werden. Doch wie sieht so ein wegweisendes Multitalent eigentlich aus? Nach dem Borbet AE und dem Innovationsaward TTC 2018 für die Aero- Studien zeigt nun das neue Borbet TX-Rad mit vielen innovativen Technologien, wie aerodynamisch stark und dennoch sehr leicht so ein Rad sein kann.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



