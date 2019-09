Reifeninspektion bei Tempo 30: Artemis erkennt Fehler und Probleme im Drive-through-Verfahren

Uveye Ltd., Entwickler von auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten Lösungen für die Automatisierung der externen Fahrzeuginspektion, präsentiert auf der IAA in Frankfurt erstmals in Europa sein automatisches Reifeninspektionssystem Artemis. Artemis sei sowohl für Nutzfahrzeug- als auch für Pkw-Flotten geeignet, um die Effizienz und Genauigkeit der Reifeninspektion sowie die Fahrzeugsicherheit zu verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu sichern.

