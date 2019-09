Bridgestone-Mitarbeiter feieren Sommerfest

Am 31. August feierte Bridgestone ein Sommerfest für die Mitarbeiter und ihre Familien der Region Zentraleuropa am Standort in Bad Homburg. Mehr als 200 Besucher waren auf den Obsthof am Steinberg gekommen. Im Mittelpunkt stand das Team. „Ohne unser Team uns sein ausgeprägtes Engagement, wäre das Erreichen unserer Ziele nicht möglich. Dieser starke Teamspirit ist die Basis für unsere stetige und erfolgreiche Weiterentwicklung von einem Premium-Reifenhersteller zu einem international führenden Anbieter von zukunftsweisenden Mobilitätslösungen“, so Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe, in seiner Begrüßungsrede. cs