Trusted-Shops-Zertifikat für Reifen-in-Onlinemarktplatz

Der vor gut anderthalb Jahren unter www.reifen-in.de gestartete Onlinemarktplatz soll Endkunden eine schnelle und komfortable Suche nach passenden Reifen, Felgen sowie Dienstleistungen für ihr Fahrzeug ermöglichen und sie dann für den Kauf an Fachhändler in der eigenen Region weiterverweisen. Um den gesamten Prozess attraktiver zu gestalten, ist die Reifen-in GmbH den nächsten Schritt gegangen und hat ihr Portal von Trusted Shops zertifizieren lassen. Letzteres Unternehmen gilt demnach als Marktführer in Europa, wenn es um die Zertifizierung von Onlineshops geht, und überprüfe entsprechende Websites nach mehr als hundert Einzelkriterien, zu denen unter anderem Bonität, Preistransparenz, Kundenservice und Datenschutz zählen. cm

