Continental investiert 2,5 Millionen Euro in Fertigungsanlagen

Das Technologieunternehmen Continental baut seine Kapazitäten für das Agrargeschäft am Standort Hannover weiter aus und investiert mehr als 2,5 Millionen Euro in neue Anlagen für Antriebskomponenten für landwirtschaftliche Anwendungen. Die Agrarindustrie ist für Continental eine der Schlüsselindustrien der Zukunft. Im Werk Hannover-Vahrenwald sei deshalb eine neue Fertigungsanlage und ein neuer Prüfstand installiert wurden. So möchte das Unternehmen die Produktionsleistung steigern, den Einsatzbereich der Riemen vergrößern und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

