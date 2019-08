Maxxis präsentiert sich beim Quad-Treffen in Fursten Forest

Beim Quad-Treffen in Fursten Forest, Europas größtem Outdoor-Freizeitgelände, vom 23. bis 25. August 2019 treffen die Anhänger der Offroad-Vehikel wieder zusammen. Auch Maxxis International wird dort an seinem Show-Truck über sein breites Reifensortiment für den ATV- und Quad-Bereich informieren. „Veranstaltungen wie das Quad-Treffen in Fursten Forest unterstützt Maxxis gern. Sie sind eine willkommene Gelegenheit, sich mit der wachsenden Fangemeinde der vierrädrigen Kraftfahrzeuge auszutauschen und sie über das entsprechende Produktsortiment und dessen Einsatzmöglichkeiten zu informieren“, heißt es in einer Mitteilung vonseiten des Unternehmens.

