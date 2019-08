Continental eröffnet in Dubai neues Flaggschiff-Servicecenter

Continental hat in Dubai ein neues Flaggschiff-Servicecenter eröffnet. Der Reifenhersteller eröffnete dieses Servicecenter, das in Zusammenarbeit mit Royal Step Car Services die größte Einrichtung im Nahen Osten ist, um den Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine zentrale Anlaufstelle zu bieten, die alle ihre Anforderungen an den Autoservice erfüllt. Das Zentrum verfüge über mehr als zehn Stationen und biete ein umfassendes Angebot an Premium-Reifen- und Autopflegeservices. Die Eröffnung könne als das Neueste einer Reihe von Entwicklungen angesehen werden, die Continental durchgeführt hat, um die Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Nahen Osten besser zu unterstützen. cs