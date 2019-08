Die Olympiasiegerin am Messestand von Bridgestone

Die Botschafterin der Bridgestone „Verfolge Deinen Traum. Egal was kommt“-Kampagne Kristina Vogel wird den Messestand des Reifenhersteller bei der diesjährigen Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt besuchen. Eine Autogrammstunde mit der zweifachen Bahnrad-Olympiasiegerin am Messestand stehe am 14. September von 13 bis 14 Uhr auf dem Programm.

